L'alcalde de Callús diu que han identificat els agents «agressors» gràcies als vídeos de mòbil

L'alcalde de Callús, Joan Badia portava apuntat el número d'identificació de l'agent que, segons la seva versió, el va agredir. «Apunti, que li dic», li ha dit el mandatari local a la magistrada. Badia ha sortit satisfet aquest dimarts matí de la seva declaració al Jutjat d'Insrucció 2 de Manresa perquè, segons explica, gràcies als vídeos que els ciutadans del poble van enregistrar s'ha pogut identificar els agents que van agredir els veïns que protestaven «pacíficament» davant del col·legi on havia les urnes i han estat clau per demostrar els fets que denuncien els ferits d´aquella jornada.

«Gràcies als vídeos, també, els advocats han pogut fer una bona feina», ha explicat avui l´alcalde en sortir dels jutjats de Manresa. Per aquest motiu es mostrava confiat en què el procés judicial tirarà en endavant i en aquest sentit ha apuntat: «Ens en sortirem i els agents de la Guàrdia Civil rebran el que han de rebre per haver agredit gent de Callús».

Badia ja va ser citat per la mateixa jutgessa anteriorment pels fets de l´1-O al poble bagenc. En aquell moment hi va anar com a investigat per desobediència i va negar a contestar les preguntes de la magistrada.

Aquest matí han declarat davant del jutge els ferits per les càrregues policials de l'1-O. A fora de les instal·lacions judicials hi havia prop d´una vintena de persones del poble que han aplaudit i animat Badia quan ha sortit del jutjat. El Col·legi d'Advocats de Manresa és l'impulsor de la denúncia col·lectiva presentada contra «l´ús desproporcionat de la força» dels agents que van participar en l'operatiu policial per impedir la jornada electoral.