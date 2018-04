Un veí del Pont de Vilomara i un de Navès detinguts per la concentració al Parlament en el ple fallit per investir Puigdemont

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts sis persones, entre elles un veí de Navès i un del Pont de Vilomara, pels presumptes delictes d'atemptats contra l'autoritat i desordres públics per encerclar el Parlament el passat 30 de gener quan estava prevista la investidura de Carles Puigdemont com a president de la Generalitat, tot i que el president del Parlament, Roger Torrent, va acabar suspenent el ple perquè el TC va ordenar que si es duia a terme havia de ser presencial i amb permís judicial previ del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena.

El veí de Navès seria Josep R.C., un productor ecològic de 32 anys, vinculat al CDR del Solsonès i resident al nucli de Linyà. La d'avui és la segona vegada que ha estat detingut i és una de les persones que va entrar al recinte del Parlament el gener passat. Avui ha prestat declaració a la comissaria dels Mossos de Solsona i ha quedat en llibertat a l'espera que el citin judicialment. A les 20 h hi haurà una concentració davant l'Ajuntament organitzada pel CDR del Solsonès.

Quan al detingut al Pont del Vilomara, seria una persona vinculada al CDR del municipi. Ha estat traslladat a la comissaria dels Mossos de Manresa i ha quedat en llibertat, també a l'espera de comparèixer davant del jutge. Se li imputa els delictes d'atemptat a agents de l'autoritat, desobediència i desordres públics.

La resta de detinguts són dos veïns de Malgrat de Mar, un d'Arenys de Mar i un d'Òrrius.

Fonts de la investigació remarquen que aquestes detencions es produeixen en el marc d'unes diligències policials obertes arran dels fets del passat 30 de gener, i les desvinculen de l'operació de la Guàrdia Civil oberta aquest dimarts al matí contra els CDR, ordenada per l'Audiència Nacional espanyola.

De fet, les mateixes fonts asseguren que aquestes detencions no tenen relació amb cap investigació sobre els CDR i que no han estat ordenades per cap jutge, ja que és una investigació policial oberta pels fets del 30 de gener. Un cop practicades les detencions, els Mossos enviaran l'atestat al jutjat de guàrdia corresponent

L'ANC va convocar durant aquella jornada una concentració a l'Avinguda Lluís Companys de Barcelona, després que el Parc de la Ciutadella quedés tancat per motius de seguretat, però centenars d'assistents van trencar el cordó de seguretat i es van aplegar durant hores davant el Parlament. L'ANC va desconvocar la protesta a la tarda però els CDR van continuar al lloc i van intentar acampar-hi.

