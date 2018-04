La capçalera del Llobregat baixa plena i hi ha perill d'inundació a la llera de la riera de Merlès

L'episodi de pluges intenses que afecta Catalunya les darreres hores s'està notant de forma especial al Prepirineu i Pirineu, on rius i rieres baixen ja amb cabals força importants i amb perill d'inundació. A la Catalunya Central, Protecció Civil alerta del perill desbordaments a les lleres de les rieres de Merlès, al seu pas pel Berguedà el Bages i Osona, i Merdançol, al Berguedà. El Fluvià, el Ter i el Congost són altres rius amb risc.

Quan al pantà de la Baells, l'Agència Catalana de l'Aigua informar que està al 90,5% amb més de 99 hm3 emmagatzemats i tendència creixent. Per aquest motiu al llarg del matí s'ha incrementat el cabal de sortida de l'embassament, passant dels 0,8 m3/s als 7 m3/s. Es pren aquesta mesura per poder assumir l'aigua que arribi des de capçalera i alliberar aigua sense produir afectacions aigua avall.

El cabal de l'alt Ter ha passat a 200 m3/s i poden haver desbordaments en zones baixes si es mantenen les precipitacions. El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya CECAT de Protecció Civil ha informat els municipis de Ripoll, les Lloses, Santa Maria de Besora, Montesquiu, Sora, Sant Quirze de Besora, Orís, Sant Vicenç de Torelló, Torelló, les Masies de Voltregà, Manlleu, Gurb, les Masies de Roda, Roda de Ter, Tavèrnoles, Santa Maria de Corcó i Tavertet perquè vigilin els accessos a la llera del riu, guals i punts baixos.

També s'ha informat de la possibilitat d'augment sobtat del cabal de la riera de Merlès al seu pas per Osona; el Llierca al seu pas per la Garrotxa; les rieres Merdançol i Merlès al Berguedà, i Merlès al seu pas pel Bages. També ha emès un avís del cabal alt al riu Congost al seu pas per la Garriga, el Fluvià al seu pas per Olot i la Riera Major al municipi de Sau.

El CECAT de Protecció Civil ha informat els municipis afectats per aquests rius perquè prenguin les mesures preventives convenients i es demana a la ciutadania que respecti els tancaments a lleres i guals d'aquests rius, si n'hi ha. També es recomana molta precaució a l'entorn del riu Segre els propers dies perquè el cabal podrà augmentar de manera sobtada a causa de les pluges i el desgel.

D'altra banda, l'SMC preveu que es mantindrà l'onatge fort al litoral fins a la tarda amb onades que podran superar els 4 metres al litoral de l'Empordà, la Selva, el Maresme, el Barcelonès i el Baix Llobregat i els 2,5 m a la resta del litoral, podent provocar incidències en el front marítim i primera línia de mar.

El telèfon d'emergències 112 de Catalunya ha rebut 260 trucades relatives a 182 incidències pel temporal de pluja i vent. La majoria d'aquestes trucades s'han fet des del Vallès Oriental (31), Barcelonès (28), Osona (25) i Vallès Occidental (23). Per municipis, les trucades s'han realitzat des de Barcelona (15), Argentona (11) i Badalona i Mataró (8 trucades a cadascuna). La resta han estat molt disperses pel territori.

Els avisos s'han realitzat principalment per despreniment d'objectes a la via i obstacles a la calçada, inundacions, incidències de trànsit per climatologia, caiguda de branques i arbres i filtracions.

Només consta una persona ferida a causa d'aquestes incidències. El Sistema d'Emergències Mèdiques SEM ha informat del trasllat d'una dona en estat lleu al Centre d'Urgències d'Atenció Primària CUAP d'Horta a Barcelona ciutat a conseqüència d'una caiguda per la pluja.