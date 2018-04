Arxiu Particular

Aparatós accident a Manresa amb quatre ferits i quatre vehicles afectats

Un aparatós accident a Manresa ha acabat amb quatre ferits lleus i quatre cotxes afectats. Els fets han tingut lloc avui a les 3 de la tarda quan un cotxe que s'incorporava al carrer de La Pau des del carrer Dr. Zamenhoof s'ha saltat un cediu i ha impactat contra un altre que circulava a una velocitat elevada al carrer.

En el cotxe que s'ha saltat el cediu hi viatjaven quatre membres d'una família, els pares i dos fills, i ha acabat a una punta del carrer girat respecte la direcció que circulava. A més, ha impactat contra un vehicle que estava estacionat al mateix carrer La Pau. El vehicle estacionat, que ha rebut també un cop important, a la vegada ha sortit rebotat i ha acabat impactant contra un altre que també estava estacionat, segons testimonis que han presenciat l'accident.

Com a conseqüència de l'impacte, el quatre membre de la família han resultat ferit lleus i ha estat traslladat a l'hospital amb ambulància. Fins al lloc dels fets hi han anat grues per endur-se els tres vehicles més afectats.