Un dona resulta intoxicada lleu en un foc d'habitatge a Manresa

Una dona va resultar intoxicada de consideració lleu, aquest dimarts al vespre, en un foc que es va declarar al seu pis, a la carretera de Cardona, número 34 de Manresa. El foc va iniciar a la cuina de l'habitatge, situat a la tercera planta d'un edifici de tres plantes, i va acabar cremant tots els armaris d'aquesta estança. La resta de l'immoble va quedar afectat pel fum.

Els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís a les 9 del vespre i al voltant d'1/4 de 10 ja van donar l'incendi per controlat. La dona afectada per fum va ser traslladada pel SEM a l'hospital. Pel que fa a la resta de veïns del bloc, van quedar confinats a l'interior dels seus habitatges, per la qual cosa no es fer desallotjaments.