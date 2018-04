La neu obliga a circular amb cadenes a carreteres de l'Alt Berguedà, la Cerdanya i l'Alt Urgell

La intensa nevada d'aquest matí al Prepirineu i al Pirineu obliga a circular amb cadenes a diverses carreteres de l'Alt Berguedà, la Cerdanya i l'Alt Urgell. La neu afecta la C-16, el principal eix viari del Berguedà, en el seu pas per Bagà. Els vehicles que circulen per aquesta carretera han d'utilitzar cadenes en un tram de 19 quilòmetres, fins a Bellver de Cerdanya. A part, s'ha restringit el trànsit als busos i camions de més de 3,5 tones de càrrega. Pel què fa el Berguedà, també n'és obligatori a la carretera B-400, al terme de Vallcebre; i la C-563 a Gósol.

Pel què fa a la Cerdanya, hi ha les mateixes restriccions de trànsit a la C-162, en un tram de deu quilòmetres, entre Riu de Cerdanya i Fontanals. En aquest darrer municipi, també és obligatori l'ús de cadenes i no poden circular els vehicles de tercera categoria, a la N-260, a l'alçada de Collada de Toses. A l'Alt Urgell, les carreters afectades són la C-462, a la Seu d'Urgell; la L-401, a Alinyà (a on, a més, es dóna pas alternatiu en el punt quilomètric 3,5 per una esllavissada); i la N-260, entre Soriguera i Montferrer i Castellbò.