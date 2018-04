Quatre detinguts a l'Anoia per cultivar 4.551 plantes de marihuana

Els Mossos han detingut a l'urbanització Montserrat Parc, al Bruc, dos homes, de 27 i 30 anys, de nacionalitat dominicana i veïns de Terrassa, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i d'un delicte de defraudació de fluid elèctric.

La investigació es va iniciar a mitjans de febrer quan els mossos van detenir nou persones per conrear una plantació de marihuana. Dies després, els mossos van detectar, en un carrer de la mateixa urbanització, un vehicle relacionat amb un dels detinguts de principis de mes.

Per aquest motiu, es va obrir una nova investigació i es va comprovar que de l'interior d'una altra casa de la zona sortia olor de marihuana i s'escoltaven sorolls d'extractors i aparells d'aire condicionat funcionant durant tot el dia. Al cap d'uns dies, mentre els investigadors estaven vigilant la casa van veure com dues persones, que ja havien estat detingudes per salut pública, es dirigien al domicili.

Els mossos els van aturar i, després de constatar que eren els responsables d'una plantació de marihuana que hi havia a l'interior de la casa, els van detenir. També se'ls va acusar d'un delicte de defraudació de fluid elèctric, ja que hi havien manipulat el subministrament elèctric.

L'endemà, els investigadors van entrar al domicili i hi van localitzar 704 plantes de marihuana, juntament amb una complexa instal·lació amb focus, extractors i filtres. Els detinguts van quedar en llibertat, el mateix dia, després de declarar a comissaria amb l'obligatorietat de declarar davant del jutge quan els requereixi.

Tres dies després, els mossos van rebre informació sobre una nova plantació de marihuana en una casa de la urbanització de Can Ros a Cabrera d'Anoia. Allà hi van trobar 2.032 plantes de marihuana, una pistola de 9mm així com informació suficient per creure que hi hauria una segona plantació en una altra casa de la mateixa urbanització.

Davant d'aquests indicis, els agents van obrir una nova línia d'investigació per tal de localitzar tant els responsables de la plantació de marihuana com la possibilitat d'una segona plantació interior. Després de dies de treball, els mossos van constatar l'existència d'aquesta nova plantació de marihuana en una casa de la mateixa urbanització de Can Ros. El dia 21 de març es va realitzar l'entrada i perquisició en la que es va localitzar 1.815 plantes i abundant material pel seu cultiu.

La investigació va culminar entre el 4 i 9 d'abril amb la detenció de dos homes, de 23 i 45 anys, de nacionalitat espanyola i veïns de Cabrera d'Anoia i Martorell com a presumptes responsables de les dues plantacions. Als detinguts se'ls acusa d'un delicte contra la salut pública, un delicte de tinença d'armes i un delicte de defraudació de fluït elèctric.