Desarticulen una organització criminal que va actuar a l'Anoia i el Solsonès

Una operació conjunta entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han permès desarticular una organització criminal especialitzada en robatoris amb força en habitatges a Osca i Catalunya. S'han detingut 11 persones, 5 de les quals, de nacionalitat albanesa, estan a la presó. Se les relaciona amb 85 robatoris (47 a Osca i 38 a Catalunya). L'operació policial ha estat complexa, s'ha allargat un any i ha comptat amb la col·laboració d'altres policies europees com l'albanesa i agències com l'Europol. La investigació va culminar amb l'entrada i registre en quatre domicilis (3 a Lleida i 1 a Reus), d'on es van intervenir joies, 2.500 euros, més d'un quilo de cocaïna, eines utilitzades per cometre els robatoris i 12 vehicles d'alta gamma que utilitzaven també en els assalts. Als detinguts se'ls imputen els delictes de robatori amb força en habitatges, robatori de vehicles, falsificació documental, tràfic de drogues i pertinença a grup criminal.

En total s'han detingut 11 persones (10 a Lleida i 1 a Reus) en quatre entrades i registres domiciliaris, tres dels quals van tenir lloc a Lleida i un a Reus, el 5 d'abril. Els detinguts són 9 homes d'entre 27 i 57 anys de nacionalitats albanesa, romanesa i espanyola, i 2 dones, de 29 i 44 anys, naturals de Turquia i Romania. Després de declarar, el jutge de Montsó que porta el cas va ordenar presó sense fiança per cinc dels homes detinguts, tots ells de nacionalitat albanesa. A aquests cinc, que estan a la presó, se'ls va detenir a Reus (1), en el registre d'un pis al número 7 de l'avinguda València de Lleida (2) i pel carrer Comerç de Lleida (2).

Se'ls relaciona amb 85 robatoris amb força, 47 a Osca i 38 a Catalunya. La majoria dels robatoris comesos a Osca es van registrar al Baix Cinca. Pel que fa als assalts a Catalunya, 28 van tenir lloc a Lleida; 10 a l'Urgell, 6 a la Noguera, 5 a la Segarra, 3 al Pla d'Urgell, 2 a les Garrigues, 1 al Segrià i 1 al Solsonès. Tot i que el modus operandi d'aquesta organització era entrar principalment en xalets, de nit i sense ningú a dins, en el cas del robatori al Solsonès, es van trobar algú dins i l'assalt es va saldar amb un ferit, tal com ha explicat l'inspector dels Mossos d'Esquadra, Jordi Salvia, el cap de l'Àrea d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent. Els altres 10 robatoris en què se'ls relaciona es van cometre a la Ribera d'Ebre (4), la Conca de Barberà (2), l'Anoia (2), l'Alt Penedès (1) i Girona (1).

El capità de la Guàrdia Civil, Gerardo Suárez, cap de la unitat d'operacions policials judicials de la Guàrdia Civil d'Osca, ha explicat que l'organització criminal tenia una gran capacitat operativa. "Podien robar 5 habitatges en tan sols uns dia i també robaven vehicles d'alta gamma que utilitzaven després per cometre més fets". A més, comptaven amb documentació falsa, que els permetia moure's per tot l'espai Schengen sense problemes, tot i que molts d'ells tenien antecedents per fets similars comesos a Grècia i Itàlia. Tot això ha fet que la investigació hagi estat d'una "complicació extrema", ha reconegut.

L'operació policial s'ha anomenat 'Basilence-Sprint' en base a un joc de paraules, tal com ha explicat la Guàrdia Civil. 'Ba' de Barbastre, perquè és on es van iniciar els robatoris, 'silence' per la capacitat silenciosa com entraven als domicilis i 'sprint' pel temps rècord amb què robaven.

El jutge encara no ha aixecat el secret del sumari i no es descarten més detencions. Tot i això, la policia considera desarticulada l'organització, amb la detenció dels seus màxims responsables, que ja es troben a la presó.