Uns veïns han alertat, aquest dijous a les 7.40 h del matí, els bombers perquè han veien com sortia fum d'un edifici situat al número 10 del carrer Xiprer de Manresa. Els cos d'emergències, que s'hi ha desplaçat amb tres dotacions, ha localitzat el foc als baixos de l'edifici, on la persona que hi viu s'havia deixat una olla al foc. Els bombers han apagat les flames i han ventilat. No hi ha hagut cap persona ferida, ni desallotjada.