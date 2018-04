La C-26 es reobre després de 18 hores esmicolant les roques que la van obstruir

Els treballs per restablir la circulació a la C-26, el principal eix viari entre el Berguedà i el Solsonès, van acabar aquest dijous després de divuit hores. La caiguda de dues roques de grans dimensions sobre la carretera dimecres, com a conseqüència de les intenses precipitacions, va obligar a tallar-la totalment a la circulació i a desviar els vehicles que es desplaçaven per C-26 per vials secundaris. El Servei Territorial de Carreteres va haver d'enviar al punt on van caure les roques –en el terme municipal d'Olius– una màquina piconadora més potent per agilitzar les tasques per esmicolar-les.

La màquina va arribar aquest dijous a la 1 del migdia per substituir la que estava treballant des de dimecres a la tarda. I és que en un principi Carreteres tenia previst reobrir dijous al matí la carretera, però les tasques per desenrunar-la es van allargar fins a les 9 de la nit.

Els tècnics de la Generalitat que es van desplaçar fins al punt on van caure les roques van concloure que l'asfalt estava en bones condicions, tot i l'impacte, i van donar el vistiplau a la reobertura de la carretera. La important esllavissada de dimecres va deixar al talús altres roques grans lleument descalçades, però fonts del departament de Territori i Sostenibilitat asseguraven que els tècnics consideren que tenen prou estabilitat i no suposen cap perill per a la circulació de vehicles.

L'alcalde d'Olius, Antoni Márquez, assegurava, després de parlar amb el personal de Carreteres, que s'ha de fer una avaluació meticulosa al talús per, posteriorment, fer-hi alguna intervenció. «Les dues propostes que han fet són una petita explosió controlada o reforçar-les perquè el perill sigui zero, tot i que ara per ara el risc que caiguin és baix», afirmava Márquez. El mateix alcalde deia dijous al vespre que possiblement aquest matí s'hi hagi de fer alguna actuació per treure terra i trossos de pedra de la carretera, però que en tot cas els vehicles hi podran circular. Les roques van caure molt a prop del Molí del Pont. Veïns del municipi solsoní de Navès també van haver de voltar per carreteres secundàries per arribar a la capital comarcal.

Dijous hi va haver una altra esllavissada a Casserres, al Berguedà, concretament al camí asfaltat que connecta les colònies del Guixaró i Viladomiu Nou, de titularitat municipal. L'estat inestable del sòl, com a conseqüència de les pluges, en va ser la causa. L'alcalde del municipi, Josep Colillas, deia que van estar treballant tot el dia per retirar la roca, però dijous al vespre el camí encara estava tallat i l'Ajuntament està a l'espera d'un informe tècnic per saber quina actuació s'hi ha de fer per reforçar el talús. Es tracta d'una via per on, sobretot, passegen veïns i no hi circulen gaires cotxes. A més, els que s'han de desplaçar d'una colònia a l'altra tenen alternatives. Dimecres hi va haver una esllavissada a Organyà que va complicar la circulació.