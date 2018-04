Una esllavissada talla totalment una de les carreteres d'accés a Montserrat

La carretera que va del Bruc al Monestir de Montserrat, la BP-1103, ha quedat totalment tallada per una esllavissada aquest divendres a les 12 del migdia. Els Mossos d'Esquadra informen que serà un tall de «llarga durada»i de moment no se sap quan es pot tornar a obrir el vial al trànsit. En aquests moments s'està a l'espera que un geòleg de la Generalitat avaluï com ha quedat la carretera després del despreniment i si hi ha risc de que n'hi hagi més.

A hores d'ara no se sap quanta estona poden durar les tasques per retirar les roques de la carretera. Des del Servei Català de Trànsit informen de que hi ha alternatives per accedir al monestir: des de la C-55 i la BP-1121.