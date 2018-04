L'home accidentat dimarts a Abrera quadruplicava la taxa d'alcohol permesa

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un conductor de 38 anys que el passat dimarts a la nit va ser enxampat amb una taxa d'alcoholèmia quatre vegades superior a la permesa després de patir un accident a Abrera (Baix Llobregat). Els fets es van produir al voltant de les deu de la nit, a l'altura del quilòmetre 6 de la BV-1201, quan el conductor va patir una sortida de via que va deixar el seu vehicle sobre la tanca metàl·lica de protecció. En arribar al lloc, on ja hi havia la Policia Local d'Abrera i una unitat del SEM, els mossos li van practicar la prova d'alcoholèmia amb el resultat de 1,15 mil·ligrams per litre d'aire expirat. Malgrat l'accident, l'home, de nacionalitat espanyola i veí de l'Hospitalet de Llobregat, no va patir ferides i no va precisar atenció sanitària.