Una esllavissada obliga a tallar un dels accessos a Montserrat

La carretera que va del Bruc al monestir de Montserrat, la BP-1103, va quedar totalment tallada durant més de vuit hores per una esllavissada. Les roques van caure a l'asfalt a les 12 del migdia, i no la van tornar a obrir fins a dos quarts de nou del vespre, aproximadament.

Tècnics de la Generalitat s'hi van desplaçar per avaluat l'estat en què havia quedat la carretera després del despreniment i saber si hi havia risc que n'hi hagués més. Un cop els treballadors de Carreteres van haver retirat les roques i netejat el vial, van tornar-lo a obrir. Els cotxes que volien accedir al monestir ho havien de fer per la C-55 o la BP-1121.

Arran de les plutges hi ha hagut esllavissades que han complicat la circulació en diferents punts de la Catalunya Central des de dimecres. La més important va tenir lloc a la C-26, el principal eix viari que connecta el Berguedà i el Solsonès, que no es va poder obrir al trànsit fins dijous a la nit, més de 18 hores després que hi haguessin caigut dues roques de grans dimensions. També hi ha hagut esllavissades a Castell de l'Areny, Casserres i Organyà.