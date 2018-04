El govern de Berga analitza si la policia va estar passiva mentre retiraven estelades

L'Ajuntament de Berga ha sol·licitat informes a la Policia Local i als Mossos d'Esquadra per saber com i per què van actuar els agents quan un grup de persones arrencava llaços grocs i símbols independentistes dels carrers de la ciutat. També van treure els que hi havia al balcó de l'ajuntament. El regidor de Governació, Francesc Ribera, assegura que l'executiu local «no quedarà de braços plegats» i que estudiarà si es poden «emprendre accions legals» contra el grup que va actuar dilluns a la nit.

Ribera assegura que hi ha veïns de Berga que tenien material independentista al balcó i que el grup el va arrencar o el va fer malbé. «Ens estem posant en contacte amb els ciutadans afectats per coordinar una resposta, i això no es pot fer en només unes hores», explica a aquest diari. El govern municipal, que espera tenir els informes en els propers dies, ha convocat per a la setmana que ve una reunió de la junta de portaveus de tots els partits polítics per avaluar si l'actuació dels cossos policials va ser adequada i, també, estudiar quina acció legal s'ha d'emprendre contra al grup que va reitrar banderes i cartells.

L'equip de govern de Berga incideix en l'actuació de la policia perquè en un reportatge emès pels informatius d'Antena 3 sobre el grup, i que ha estat difós a les xarxes socials, es pot veure, en alguns plans, un cotxe dels Mossos d'Esquadra patrullant i un agent municipal sortint de les dependències de la Policial Local -sense que facin res- mentre aquest grup arranca estelades, cartells i adhesius de simbologia independentista.

El regidor de Governació entén que s'ha de valorar amb els representants dels partits la resposta que dóna l'Ajuntament i, també, avaluar si l'actuació policial va ser l'adequada. El que té clar Ribera és que si els agents no van fer cap actuació, havent presenciat que arrencaven cartells, el govern tampoc quedarà parat «davant la passivitat dels cossos policials». L'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, s'ha posat en contacte amb Mossos d'Esquadra i Policia Local i ara el govern berguedà està a l'espera de rebre els informes que ha sol·licitat.

Ribera qualifica l'actuació del grup espanyolista «d'extrema gravetat» i interpreta que es va coordinar amb periodistes de la cadena estatal per desplaçar-se a Berga. «Entenem que buscaven imatges de confrontació entre berguedans i els provocadors que es van desplaçar a la ciutat, unes imatges que no van aconseguir perquè no n'hi va haver», afegeix. Per al regidor la cadena busca «reforçar el discurs de la violència».

Precisament ahir ERC va presentar un escrit a l'Ajuntament demanant explicacions a l'equip de govern de la CUP davant la «inacció» de la Policia Local i dels Mossos d'Esquadra quan el grup retirava els símbols independentistes i els llaços grocs. Els republicans demanen informes sobre l'activitat de la policia aquella nit i pregunten si el govern emprendrà accions legals. Qüestions que el regidor de Governació ja ha dit que debatran la setmana que ve.

Per la seva banda, el portaveu del grup municipal de CiU a Berga, Ramon Minoves, explica que fins ahir el govern local no n'havia facilitat informació. «Volem saber a través dels informes policials què va passar exactament i quants eren», i afegeix que no vol valorar l'actuació de la policia perquè «en un vídeo es poden manipular les imatges», i per tant s'ha d'esperar tenir els informes policials per saber-ho.

En el reportatge emès per Antena 3, el grup que va actuar a Berga s'autoanomena GDR, que correspon a les inicials de Grup de Defensa i Resistència, i diuen actuar en poblacions de Catalunya per retirar de l'espai públic tota la simbologia independentista. Els regidors opinen que el grup va vulnerar la llibertat d'expressió de la ciutadania perquè l'estelada al balcó consistorial respon a un acord del ple.