Troben a Sant Mateu de Bages una veïna de Cardona desapareguda dijous

Desorientada, però sana i estalvia. Ahir a la tarda van localitzar una veïna de Cardona que havia desaparegut dijous al vespre. La família de la dona va donar l'alerta quan va veure que es feia fosc i no tornava a casa a l'hora habitual. Tenia el mòbil parat i, per tant, tampoc responia les trucades de mòbil. La Policia Local de Cardona, Creu Roja, Voluntaris de Protecció Civil, Bombers i Mossos d'Esquadra, així com familiars i amics, es van sumar a la cerca. Ahir, en no aparèixer, els cossos de seguretat van destinar-hi més efectius.

La dona, de 54 anys, havia marxat sense deixar rastre i, en un principi, no sabien on focalitzar la cerca. La família va facilitar-ne alguns detalls per si algú la reconeixia. De complexió ferma, 1,65 metres d'alçada, amb cabell ros i arrissat, i ulleres. A part, també van detallar que conduïa un Volkswagen Passat Varian (familiar) de color blau marí. El mateix Ajuntament de Cardona en va fer difusió a instàncies de la família, preocupada pel que li havia pogut passar.

De fet, el consistori va informar que la cerca havia acabat bé i que havien localitzat la dona sana i estàlvia. Fins al lloc on la van trobar s'hi va desplaçar un equip mèdic per atendre-la i fer-li un reconeixement.

La policia catalana va poder focalitzar la recerca ahir a la tarda en detectar el senyal del telèfon mòbil, tot i estar parat. Finalment, un familiar va trobar la dona. Els Mossos d'Esquadra informaven que l'havien localitzat en una car-retera del terme municipal de Sant Mateu de Bages a les 6 de la tarda, aproximadament. Habitants de Cardona es van adonar que alguna cosa passava ahir al matí en veure molta presència policial als carrers del poble.