Arxiven provisionalment la causa contra l'alcalde de Callús per desobediència l'1-O

El jutjat d'instrucció número 2 de Manresa ha acordat el sobresseïment i arxiu contra l'alcalde de Callús, Joan Badia, a qui acusava d'un suposat delicte de desobediència pels fets del passat dia 1 d'octubre a la seva població. La jutgessa va considerar que hi podria haver un delicte en el fet que Badia declarés en una denúncia que va fer contra l'acció de la Guàrdia Civil l'1 d'octubre en el seu municipi que encapçalava una sentada a l'escola Joventut, on es feia la votació pel Referèndum. L'acció de la jutgessa d'obrir procés contra Badia no va trobar el suport del ministeri fiscal, que no hi va veure delicte, i sense acusació ha hagut d'arxivar les diligències.

La jutgessa, segons que es va fer públic ahir, va acordar "el sobresseïment i arxiu de les actuacions actuals", indicant que la sentència no és ferma i que hi ha la possibilitat de presentar recurs. Joan Badia ha valorat "molt positivament" la resolució. I ha explicat que aquesta era "la sentència que esperàvem perquè després que jo declarés el fiscal no hi havia vist causa" i sense acusació fiscal, en una acció que promovia la mateixa jutgessa d'ofici, no hi havia possibilitat que prosperés. Per un procés similar també va ser jutjat l'alcalde de Fonollosa, Eloi Hernández, sense que de moment es conegui la resolució de la jutgessa, i el regidor de Sant Joan i actor, Jordi Pesarrodona, també pendent de conèixer en què queda la seva causa. En aquest darrer cas. la jutgessa li va obrir procés i al suposat delicte de desobediència hi va afegir el de rebel·lió.

Badia també ha explicat que aquesta "és una bona notícia", però ara espera que el procés que ell va obrir contra l'acció de la Guàrdia Civil permeti dictar una resolució condemnatòria contra els agents que van actuar al col·legi de Callús. Ell, justament, va ser un dels agredits, quan un agent el va tirar a terra empentant-lo amb el seu escut. Badia ha defensat que no se'l podia acusar de desobediència "perquè no en vaig ser. Ho hauria estat si la Guàrdia Civil m'hagués demanat la col·laboració, però no ho van fer". L'alcalde de Callús també assegura que els agents de la benemèrita podrien haver entrar a l'escola esquivant-lo, sense la necessita d'agredir l'alcalde de la població.





ACUERDA EL SOBRESEIMIENTO Y ARCHIVO DE LAS

PRESENTES ACTUACIONES

Debe dictarse resolución acordando el sobreseimiento y archivo

definitivo de las actuaciones al no formularse acusación frente al que

inicialmente aparecía como investigado, pues el Ministerio Público no formula

acusación frente al mismo, de suerte que al Instructor no le cabe más que

dictar un Auto de sobreseimiento provisional como derivación necesaria del

principio acusatorio que rige nuestro sistema penal.

