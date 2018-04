Dimecres declara el batlle de Sant Joan davant el magistrat per les càrregues de l'1-O

L'alcalde de Sant Joan de Vilatorrada, Gil Ariso, declararà aquest dimecres davant del jutge com a ferit en les càrregues policials de l'1-O a l'IES Quercus del municipi, on hi havia les urnes pel referèndum. Ariso declara com a ferit i, per tant, com a denunciant. A diferència de l'alcalde de Callús, Joan Badia, Ariso no ha estat imputat per desobediència. Aquest dimecres també declaren els ferits de l'escola de Joncadella, també a Sant Joan.

Ariso és un dels ferits de la denúncia col·lectiva que va presentar Col·legi d'Advocats de Manresa al Jutjat d'Instrucció 2 de Manresa contra les càrregues policials de l'1-O en quatre poblacions del Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Castellgalí, Callús i Fonollosa. La denúncia recull uns 50 afectats d'aquests quatre municipis, la gran majoria per lesions.

En les darreres dues setmanes ja han declarat davant la magistrada del Jutjat d'Instrucció 2 de Manresa els ferits de Castellgalí i Callús. En les anteriors declaracions, els ferits han insistit en el fet que en tot moment van oferir una «resistència pacífica». La setmana passada, els advocats dels ferits van declarar a aquest diari que en algunes preguntes la magistrada havia interrogat sobre la desobediència de les persones que eren davant dels col·legis electorals. Per aquest motiu els lletrats es mostraven queixosos. Consideraven que la magistrada s'havia de centrar en el fet que els denunciants van ser víctimes d'unes càrregues desproporcionades perquè en tot moment els ciutadans van mostrar «una resistència pacífica».