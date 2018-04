Detingut un home que va colpejar un agent dels Mossos d'Esquadra a Puig-reig

Un home va ser detingut aquest dilluns a la tarda a Puig-reig després de colpejar, presumptament, un agent dels Mossos d'Esquadra. Segons la policia catalana, veïns van alertar que un home, que estava molt alterat i duia un ganivet, hauria amenaçat la seva mare a l'interior d'un habitatge del número 28 del carrer Major del municipi berguedà.

Els agents dels Mossos d'Esquadra van haver de forçar la porta del pis on era l'home, i la seva mare, i van intentar parlar amb ell perquè es tranquil·litzés. Com a resposta, l'home va atacar l'agent, tot i que no va utilitzar el ganivet. Li va propinar un cop, segons els Mossos d'Esquadra, i va resultar ferit lleu. Fins al lloc dels fets, que van tenir lloc a 2/4 de 4 de la tarda, s'hi van desplaçar dotacions dels Mossos d'Esquadra, de la Policia Local i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Després que els agents forcegessin amb l'home, el van detenir per atemptat contra l'autoritat. Finalment, la policia catalana va traslladar l'individu a l'Hospital Comarcal Sant Bernabé de Berga encara molt alterat. El SEM va atendre el mosso d'esquadra ferit lleu al punt on van tenir lloc els fets.