Imputen un igualadí per una piulada contra la Policia Local de Madrid

L´igualadí Joan Mangues, que és secretari d´organització de les JERC a Igualada, ha estat imputat per la titular del jutjat número 12 de Madrid per un tuit que va escriure contra la Policia Local de Madrid. Li atribueix un presumpte delicte d´injúries i calumnies de la capital estatal, juntament amb sis persones més, entre les que figuren una regidora del govern municipal de Madrid. Tots els imputats van fer comentaris a les xarxes socials sobre l´actuació policial en el cas del manter senegalès Mame Mbaye, el passat mes de març.

El mateix Mangues explicava a través del seu perfil de Twitter que s´havia assabentat de la imputació a través de les informacions aparegudes al diari El Mundo. La decisió de la jutgessa arriba després de la denúncia interposada per l´Associació de la Policia Municipal Uniformada (APMU) i la Unió de la Policia Municipal (UPM) després dels comentaris apareguts a les xarxes socials. La magistrada també ha imputat per injúries i calúmnies Malick Gueye, portaveu del sindicat de manters. Entre els investigats també figura Fonsi Loaiza, periodista proper a Podemos.

La mort del senegalès va provocar protestes i disturbis en el barri madrileny de Lavapies fa un mes. Els comentaris que van encendre les xarxes socials, i que posteriorment van motivar la denúncia de les associacions de policia, van arribar quan va aparèixer als mitjans que el manter senegalès Mami Mbaye va morir després de ser perseguit per la policia.