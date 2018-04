«Si el cabal no hagués baixat, hauria estat molt difícil trobar la víctima»

El cap de Bombers de Manresa, i sotscap territorial de la regió centre, Ramon Vidal, explicava ahir, un cop acabat l´operatiu, les tasques que havien dut a terme els diferents equips, i les dificultats que s´havia trobat el dispositiu que va participar en la recerca. La quantitat d´aigua i la força del riu, després dels intenses precipitacions de la setmana passada, van dificultar molt l´operatiu, que va començar diumenge al matí.

Vila va començar sent bomber voluntari ara fa 32 anys, i l'any 1990 ja va entrar al cos com a professional. El 2007 va ser ascendit a caporal i des del 2011 és sergent. La seva progressió va continuar el 2012 com a responsable adjunt d'operacions de la Regió d'Emergències Centre. Des del 2015 és el cap del Parc de Bombers de Manresa, i també sotscap territorial de la Regió Centre.

Hi havia sospites de trobar el veí de Gironella al canal de Cal Bassacs?

La primera resclosa de Cal Bassacs és un dels punts crítics que volíem inspeccionar amb els equips subaquàtics quan el cabal del riu baixés de nivell. L´altre punt on teníem algun indici d´on podia ser l´home era a Viladomiu Vell. Quan ha baixat el nivell de l´aigua hem pogut fer una recerca intensiva des de l´interior del riu fins a arribar a aquests punts i valorar. En total hi han treballat tres subaquàtics dels Bombers i cinc dels Mossos d´Esquadra. A l´exterior hi havia més equips fent tasques de recerca.

El tancament de les comportes de la Baells ha estat clau per a les tasques de recerca?

Si el cabal no hagués baixat, no hauríem pogut fer aquesta recerca intensiva en els punts que comentava. Hauria estat molt difícil trobar-lo. Quan ha baixat el nivell, l´aigua estava molt tranquil·la i s´ha pogut treballar bé. En aquest moment teníem unes dues hores de temps per fer la recerca per garantir la seguretat dels efectius que teníem dins l´aigua. A les 3 de la tarda s´han tornat a obrir les comportes de la Baells. Teníem poc temps i hem fet una feina molt intensa amb tots els mitjans i ha anat molt bé.

Quin tipus de desplegament es porta a terme en els casos com el de l´operatiu de Gironella?

El desplegament sol ser com el de l´operatiu portat a terme a Gironella, però a mesura que es tenen indicis es va concretant la recerca i ampliant els mitjans. A vegades els indicis no són tan obvis com en el cas de Gironella. Tot indicava que havia caigut al riu Llobregat. Tot i la recerca intensa, també hem estat de sort de trobar-lo.

Quines han estat les principals dificultats?

A l´interior d´un riu és molt difícil fer una recerca. Moltes vegades, com ha sigut aquest cas, l´aigua és molt tèrbola. I aquest és un obstacle molt important a l´hora de fer una recerca d´aquestes característiques. Avui, l´aigua estava molt bruta i, a més, hi havia punts de molt difícil accés. Ha estat complex. Han fet falta gossos especialitzats i diferents dels que utilitzem per a altres treballs, com serien els operatius a la muntanya.

Els indicis que comentava abans, i que han servit per acotar la zona de la recerca, quins eren?

Les principals sospites eren que l´home que havia desaparegut baixava habitualment a aquesta zona de la llera a jugar amb els gossos. També hi havia indicis tècnics, en què s´ha tingut en compte el cabal i la força amb què baixava l´aigua. Hem fet valoracions i a partir d´aquí s´han definit el que hem anomenat els punts crítics, on era més probable trobar el cos de l´home. La unitat canina també hi ha jugat un paper important, i l´olfacte dels animals ens han portat a les zones on s´han s´han centrat les tasques de l´operatiu.

Hi ha hagut altres operatius de rescat els darrers dies a la regió central per incidents a les lleres dels rius, tenint en compte la crescuda dels cabals?

No en tinc constància. Sí que és cert que a l´Ebre hi ha una altra alerta per una persona desapareguda.

El cabal del Llobregat és especialment perillós quan creix?

Hi ha perill a qualsevol riu quan hi ha una pujada del nivell de l´aigua. Hi va haver uns episodis importants de crescuda del riu Llobregat l´any 2000, entre Sant Vicenç de Castellet i Manresa. Vam anar a treure el cos sense vida d´una dona de dins de casa seva. Va pujar molt el cabal del riu. I a Monistrol de Montserrat també travessava la carretera. Qualsevol punt amb una variació d´aigua tan important és perillós.

Quines són les recomanacions?

En aquests casos, estar a les lleres dels rius és molt perillós, i per tant en episodis d´aquest tipus, la gent no s´hi hauria d´acostar. De fet, hi ha zones com a la llera del Llobregat a Gironella on és barra el pas quan puja el nivell de l´aigua i, a més, hi ha senyalització fixa que adverteix que la zona és inundable.