Un despreniment de roques talla parcialment la C-55, a l'alçada de Cardona

La carretera C-55, al seu pas pel municipi de Cardona, es troba tallada parcialment per un despreniment de roques que hi ha hagut aquest dimecres al matí. La Policia Local de Cardona i els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís una mica abans de 2/4 de 9 del matí i ara mateix estan realitzant les tasques per retirar les roques més grans, que segons han detallat fonts dels Servei Català del Trànsit (SCT), pesen entre 500 i 800 quilos i ocupen part de la calçada. Les roques de mida més petita ja han estat retirades. El despreniment ha tingut lloc entre el punt quilomètric 62 i 63, més amunt de l'entrada habitual de Cardona, en direcció Solsona.

Pel que fa a la situació del trànsit, els Mossos d'Esquadra donen pas alternatiu al vehicles que hi circulen. Segons el SCT, es registra mig quilòmetre de cua en tots dos sentits de la marxa.

Segons el Servei Català de Trànsit, no hi ha persones afectades.