Un foc ha cremat aquest dimecres a primera hora del matí un local de 40 m2 on hi havia cotxes i motocicletes, a Vilanova del Camí. Els Bombers han rebut l'avís a les 6 del matí i s'han desplaçat fins al número 87 del carrer de Santa Llúcia. Es tracta d'un edifici de dues plantes. Als baixos hi ha el local que ha cremat, i al pis superior, habitatges. Segons han explicat fonts dels Bombers, ni el foc ni el fum han afectat el pis superior i no ha calgut desallotjar cap veí.