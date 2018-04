Jutgen un manresà per amenaçar amb una navalla militants de Cs

Un veí de Manresa, L.S.S., va ser jutjat ahir per amenaçar amb una navalla quatre militants de Ciutadans en ple carrer. Segons van nar-rar els afectats -i denunciants- en la vista oral, els va insultar i fins i tot els va arribar a dir que els mataria. La fiscalia demana per a l'acusat una pena de tres anys de presó per un delicte d'amenaça a un col·lectiu per aquests fets, que van tenir lloc el 18 de desembre de l'any 2015.

Els militants de Cs estaven a la plaça Sant Domènec de Manresa, en una vela que hi havien instal·lat per repartir propaganda electoral de cara a les eleccions generals que es van celebrar dos dies després. L'acusat es va dirigir a la vela de la formació política i, segons els afectats, els va començar a insultar dient que eren uns «feixistes, nazis i franquistes», i tot seguit els va llançar a terra tota la propaganda electoral, i va afegir: «Foteu el camp d'aquí, espanyols de merda». Després, va treure una navalla amb una fulla de vuit centímetres i primer es va dirigir a una de les militants de Cs dient que la mataria, mentre continuava exhibint la navalla i amenaçant la resta de membres del partit.

L'acusat va reconèixer haver exhibit la navalla, però va assegurar que no recordava què els havia dit perquè, segons va explicar, estava sota els efectes de l'alcohol. També va dir que estava «penedit» del que havia fet i va demanar disculpes als militants de Cs que eren a la plaça Sant Domènec, i que ahir van relatar els fets. A la vista oral també van declarar agents dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Local que s'hi van desplaçar quan van rebre l'alerta, i en el seu testimoni van assegurar que l'acusat no semblava estar sota els efectes de l'alcohol, perquè no feia pudor de begudes alcohòliques i tenia un discurs coherent. A part, un testimoni que va explicar que l'acusat estava begut es va mostrar dubitatiu en la seva declaració. L'acusat va enviar una carta al diputat manresà de Cs, Antonio Espinosa, demanant disculpes.

L'advocat de la defensa en demana l'absolució i l'acusació particular s'afegeix a la petició de la fiscalia, però afegeix que si finalment la magistrada del Jutjat de Penal 2 de Manresa considera que no va incórrer en un delicte d'amenaces a un col·lectiu, se li imputi el d'amenaces no condicionals -penat amb dos anys de presó- amb l'agreujant d'haver-les comès per motius ideològics.