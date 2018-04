Un xoc entre dos camions talla l'A-2 a Collbató en sentit Barcelona

Un xoc entre dos camions ha provocat retencions a l'A-2, a l´alçada de Collbató, en sentit Barcelona, aquests dimecres al matí. No hi ha hagut cap persona ferida en l'accident, que s'ha produït en el punt quilomètric 576, però s'han hagut de tallar els carrils de l'autovia en sentit a la capital catalana i els Mossos han desviat els vehicles per la sortida 576a cap a una via de servei paral·lela a l'autovia. Fins a la 1 del migdia, quan s'ha restablert la circulació, hi hagut retencions i s'han arribat a registrar cues de fins a sis quilòmetres.