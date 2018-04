L'Audiència de Guipúscoa arxiva un cas de suposat suborn pel descens del Bàsquet Manresa

L'Audiència de Guipúscoa ha arxivat de manera definitiva un cas de suposat suborn d'un despatx d'advocats basc, Allika Abokatuak, que hauria ofert un premi a dos clubs més perquè amb els seus resultats en l'última jornada de la competició aconseguissin fer baixar el Manresa de categoria. La compensació si s'aconseguia que el Manresa perdés la categoria era una promesa de patrocini per a la temporada següent.

Maudili Prieto, advocat badaloní instal·lat al País Basc, havia tingut relacions de patrocini amb el Bàsquet Manresa, que van acabar amb un enfrontament entre ell i el club. Més tard, al final de temporada va fer un oferiment de patrocini del qual s'hauria de parlar si es donaven dues condicions, que el Guipúscoa Bàsket «fes el que ja era habitual en el seu tarannà a la lliga, perdre contra l'equip d'Estudiantes, i que el Baskònia guanyés el Manresa".

La proposta hauria estat ferma però no es va arribar a produir perquè cap dels clubs implicats van acceptar la proposta que els feia arribar l'advocat Maudili Prieto. Aquest cas ja havia estat jutjat i sentenciat contra els interessos de l'Associació de Clubs de Bàsquet el 28 de març del 2016, però, aleshores, aquesta entitat que representa els clubs va interposar un primer recurs de reforma. Aquest també va ser desestimat (8 de juny del 2017) i ara es veia, a l'Audiència de Guipúscoa, un recurs d'apel·lació.

El debat jurídic de fons era si l'oferta de patrocini per a la temporada següent a uns clubs de bàsquet s'havia d'entendre com un delicte penal. Maudili Prieto va defensar, en contra del que mantenia l'Associació de Clubs, que «un patrocini o oferiment de determinats serveis a una empresa és una contractació de serveis relacionats. En tot cas, el delicte que s'intentava imposar a Maudili Prieto no està pensat per a persones físiques, sinó per a entitat o empreses.

Maudili Prieto ha tancat aquest capítol amb la justícia de manera satisfactòria, però no ha acabat el seu pas pels jutjats. A més d'advocat ha tingut diferents relacions amb el món del bàsquet i amb Manresa. Avui, a 2/4 de 10 del matí, ha de prestar declaració davant del jutge titular del número 5 de Manresa per un suposat cas de xenofòbia. En aquest cas, el fiscal en cap de Manresa hauria actuat d'ofici. Maudili Prieto declararà per videoconferència. Considera que darrere d'aquesta actuació hi ha el Col·legi de Manresa i ha demanat que se'l doni de baixa com a Col·legiat.