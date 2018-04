Concentració de suport a l'espanyolista que es va disfressar de guàrdia civil

Avui hi haurà una concentració de suport a Jaime Vizern, l'espanyolista que es va disfressar de Guàrdia Civil davant la residència de Carles Puigdemont quan vivia a Bèlgica. La concentració tindrà lloc a les 12 del migdia davant de l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola. L'acte, que porta per lema «El Bages es queda», s´'a organitzat després que hagi aparegut una pintada en un domicili del poble vinculat a Vizern. L'alcalde de Sant Salvador, Albert Miralda, diu que no hi ha inquietud al poble «i que tothom té dret a manifestar-se, si es fa amb respecte».