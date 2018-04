Els Mossos identifiquen una vintena de persones que arrancaven llaços grocs a Avià

Un altre grup de persones ha tornat a una població berguedana per arrancar llaços gros i simbologia independentista. Aquest cop ha estat a Avià. Veïns del municipi van alertar als Mossos d'Esquadra de que hi havia diverses persones als carrers treient de l'espai públic llaços i cartells. Els agents es van desplaçar a Avià, que van localitzar el grup i va identificar una vintena de persones, que van deixar d'arrencar els símbols independentistes dels carrers. Segons els Mossos, en cap moment hi va haver enfrontaments i no ha rebut cap nou avís a llarg de la matinada. La policia catalana no ha pogut especificar si es tractava dels mateixos individus que la setmana passada van arrencar cartells i llaços gros dels carrers de Berga, inclòs el balcó de l'Ajuntament de Berga.