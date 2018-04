Un policia local fora de servei deté un atracador a Olesa

Un policia local d´Olesa de Montserrat que es trobava fora de servei aquest dijous va veure un jove que ocultava el seu rostre amb un tapaboques accedint a una benzinera de la població d'Olesa de Montserrat, a les 6 de la tarda. L'agent va apropar-se a la zona de la cabina de la benzinera i va observar com aquest jove, un cop dins, va intimidar a la treballadora fins que li va lliurar el que li demanava.

En veure això el policia local, va demanar recolzament telefònicament i en l'interval de l'arribada de la policia, el jove va sortir de la benzinera. Va ser en aquest moment quan el policia local es va identificar com a tal i el jove es va fer escàpol corrents. El policia local va perseguir-lo (al temps que informava telefònicament de la direcció de la fugida) fins que el va poder reduir i detenir, fins l'arribada dels vehicles policials de suport. Un cop identificar resulta ser A.B.B. de 20 anys.

Durant la seva fugida, el jove, va lliurar a un altra jove que l'esperava i presumptament col·laborava amb ell en l'atracament, algun objecte o arma intimidadora utilitzada a la benzinera. Més tard, aquest altre jove, va ser detingut per la Unitat d'Investigació del CME de Martorell per les dades facilitades per la policia local. Els joves resten sota la custodia de CME Martorell a l'espera de passar a disposició judicial.