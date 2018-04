S'accidenta, dóna positiu en el test de drogues i es nega a fer l'alcoholèmia, a Manresa

El conductor d'un turisme Opel Corsa que circulava per la carretera de Vic amb la cruïlla amb carrer Gaudí de Manresa s'ha accidentat aquest divendres a les 2 de la matinada, fent una sortida de via. El conductor, un manresà de 30 anys, ha sortit il·lès de l'accident.

La Policia Local de Manresa ha intentat practicar la prova d'alcoholèmia al conductor, però aquest s'hi ha negat interrompent la prova en tres ocasions, per la qual cosa s'han instruït diligències policials contra la persona conductora del vehicle com a presumpta autora d'un delicte contra la seguretat del trànsit. D'altra banda, l'home ha donat positiu administratiu en el test de drogues i la policia ha iniciat un expedient administratiu per infracció al Reglament General de Circulació.