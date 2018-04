Condemnen a 21 mesos de presó el berguedà que va fer 16 robatoris en tres mesos

El veí de Berga que va cometre 16 robatoris –gairebé tots amb força– en un trimestre ha estat condemnat a 21 mesos de presó. El fiscal demanava, en un principi, cinc anys de presó, però finalment va arribar a un acord de conformitat amb els advocats de la defensa i per aquest motiu en va reduir la pena. L'acusat, per tant, va reconèixer tots els robatoris que se li imputaven davant del jutge. El veí de Berga, J. S. G., va mostrar la seva conformitat a través de videoconferència perquè actualment està complint una altra condemna en un centre penitenciari. També haurà de pagar 3.700 euros de responsabilitat civil i 495 euros de multa.

Va entrar a l'escola Xarxa de Berga, als bars dels camps de futbol d'Avià i Gironella, i en cafeteries, restaurants i habitatges d'altres municipis del Berguedà. L'individu s'apoderava principalment de diners i aparells de televisió, però també va arribar a endur-se llaminadures i llaunes de begudes dels bars, i motocicletes. Els fets van tenir lloc entre el gener i el març de l'any 2010, i l'individu entrava als locals gairebé sempre trencant portes i finestres. Al centre educatiu de Berga va entrar-hi en dues ocasions i es va endur 457 euros de l'interior d'una caixa forta, un ordinador i un armari, a part de les monedes que hi havia a l'interior d'una màquina de cafè que va robar després de rebentar-la. El berguedà condemnat, però, actuava la majoria de vegades en bars i restaurants de la comarca del Berguedà.

En comptades ocasions, l'home cometia els robatoris acompanyat per dues persones més, E.R.V. i M.V.C., als quals el jutge els ha condemnat a un any de presó. Tot i que alguns dels acusats tenen antecedents, les penes de presó no són computables.