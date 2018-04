Un grup arranca estelades i cartells independentistes a Avià

Un altre grup de persones ha tornat a una població berguedana per arrancar llaços grocs, estelades i simbologia independentista. Aquest cop ha estat a Avià. Veïns que viuen a prop de l'ajuntament van alertar els Mossos d'Esquadra que hi ha unes quantes persones que treien de l'espai públic llaços i cartells. Els agents que es van desplaçar a Avià van localitzar el grup i van identificar 21 persones, que van deixar d'arrencar els símbols independentistes dels car-rers.

Els fets van tenir lloc la nit de dijous a divendres, a dos quarts d'1 de la matinada, i, segons els Mossos, en cap moment no hi va haver enfrontament i no van tornar a rebre cap nou avís al llarg de la matinada. La policia catalana no va poder especificar si es tractava dels mateixos individus que la setmana passada van arrencar cartells i llaços grocs dels carrers de Berga, inclosos els que hi havia al consistori.

Al balcó de l'ajuntament d'Avià hi havia cartells a favor de l'alliberament dels presos polítics, i al carrer de Sant Isidre i a l'avinguda de Francesc Macià hi havia llaços grocs en tanques. Tot va ser arrancat. «Els veïns van veure com el grup que arrancava cartells anava amb pals llargs per arribar a cartells que poguessin estar en balcons, com en el cas de Berga», explica l'alcaldessa d'Avià, Patrocini Canal, que assegura que cap dels individus identificats no era de la comarca. Ahir a la tarda, el govern municipal va tornar a col·locar al balcó de l'ajuntament un nou cartell de suport als presos polítics.

El grup també va ratllar amb esprai la senyalització que hi ha a l'entrada del poble i que indica que Avià és «un municipi per la independència». Ahir al matí, la brigada ho va netejar.

Dilluns, els regidors d'Avià es reuniran per estudiar si presentaran una denúncia. L'alcaldessa afegeix que cap cartell ni estelada arrancada era de balcons de particulars. «Tot era material que era al carrer o a la façana de l'ajuntament», afirma Canal.

És la segona vegada que un grup actua a la comarca arrancant cartells i simbologia independentista, després que la nit de dilluns a dimarts de la setmana passada un grup ho fes a la capital berguedana. En el cas de Berga, l'Ajuntament estudia si presentar una denúncia juntament amb veïns que tenien estelades al balcó, i també quina va ser l'actuació de la policia en veure'ls al carrer.