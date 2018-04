Unes 200 persones donen suport a Jordi Pesarrodona abans de declarar amb crits de 'no estàs sol'

Unes 200 persones s´han concentrat a la plaça de Sant Domènec de Manresa per donar suport al regidor de l´Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada i pallasso Jordi Pesarrodona poca estona abans que hagi de declarar davant el jutjat per la denúncia contra ell de la Guàrdia Civil per l´1-O.

Entre els concentrats hi havia molts veïns de Sant Joan i d´altres municipis del Bages, molts dels quals s´han posat nassos de pallasso com a mostra de suport al regidor. També li han regalat roses grogues aprofitant la coincidència amb la festivitat de Sant Jordi.

Pesarrodona s´ha mostrat molt agraït amb les mostres de solidaritat i ha proclamat que a partir d´ara el dia de Sant Jordi serà la diada dels llibres i dels pallassos. ´Avui és un dia molt maco, que ningú no estigui trist´, ha declarat.

Posteriorment tots els concentrats han sortit en manifestació fins als jutjats, on està previst que declari a partir de les 13h.

Pesarrodona està imputat per un delicte d´odi i de resistència greu a l´autoritat després d´haver rebut una denúncia de la Guàrdia Civil per la seva presència al col·legi Joncadella de Sant Joan per l´1-O. El regidor santjoanenc sempre s´ha mostrat convençut que la denúncia del cos armat és una represàlia per la seva famosa fotografia del 20 de setembre amb un nas de pallasso al costat d´un agent a Barcelona.