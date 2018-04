Detenen a l'estació de busos de Manresa un home que tenia una ordre d'ingrés a la presó

Agents de la Policia Local de Manresa van detenir la matinada de dissabte a diumenge un veí de Terrassa de 21 anys.

Els fets van ocórrer a quarts d'una, quan una patrulla circulava pels voltants de l'estació d'autobusos de Manresa i va veure que un individu, en adonar-se de la presència policial, va marxar corrents.

Perseguit per la patrulla, l'home va poder ser aturat i se li van confiscar dues bosses amb marihuana. Quan la Policia Local el va identificar per tal de denunciar-lo, el sistema informàtic va alertar que l'home tenia una ordre judicial d'ingrés a la presó per delictes contra la propietat, motiu pel qual va ser detingut.