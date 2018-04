La jutge arxiva els delictes d'odi i resistència que la Guàrdia Civil imputava a Pesarrodona per l'1-O

La titular del Jutjat 2 de Manresa ha arxivat aquest dilluns la denúncia per odi i resistència que la Guàrdia Civil havia presentat contra el regidor i pallasso santjoanenc Jordi Pesarrodona per l'1 d'Octubre. També ha arxivat la denúncia per desobediència que el mateix institut armat imputava al cap dels Mossos de Seguretat Ciutadana de Manresa per la seva actuació al col·legi Joncadella de Sant Joan.

La decisió de la jutge s'ha produït després de prendre declaració com a testimoni durant més de dues hores al tinent de la Guàrdia Civil que va dirigir l'operatiu de l'escola Joncadella. A preguntes dels lletrats del Col·legi d'Advocats de Manresa, el tinent ha reconegut que l'actitud de Pesarrodona va ser en tot moment pacífica i, a més, ha negat que el mosso practiqués desobediència als guàrdies civils.

El tinent ha contradit d'aquesta manera el propi atestat de l'a Guàrdia Civil sobre els fets de la Joncadella. El comandament ha assegurat que ell no va redactar l'atestat, sinó que ho van fer dos agents de la Unitat de Recollida de Material. Per aquest motiu, tant el fiscal com la jutge s'han posat d'acord a retirar els càrrecs a Pesarrodona i al mosso d'esquadra, que també havien de declarar avui davant de la jutgessa. Amb la retirada de l'acusació, la jutge ha suspès els dos interrogatoris i no han hagut de declarar.

De totes maneres, la jutgessa manté contra Pesarrodona la imputació per desobediència que li va obrir a l'inici del procés judicial, una imputació que també va obrir contra l'alcalde de Fonollosa i el de Callús, tot i que en aquest últim cas ja va ser arxivada ara fa pocs dies.

Pesarrodona, que una estona abans havia rebut el suport d'unes dues-centes persones al jutjat, s'ha mostrat molt satisfet per la decisió judicial i ha agraït tan el suport de la gent com la feina dels advocats.