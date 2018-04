Mor un operari en accidentar-se mentre segava gespa a la Seat de Martorell

Un treballador de 39 anys va morir aquest dilluns al vespre a l'hospital de Bellvitge en no poder-se recuperar de les greus ferides que va patir hores abans en un accident laboral a l'exterior de Seat Martorell, segons han confirmat fonts de l'empresa a aquest diari. L'home va caure per un terraplè mentre tallava gespa amb una segadora i va acabar rebent l'impacte de la màquina, que li va caure a sobre. L'operari treballava per a l'empresa Estudios y Contratas Silvicolas, subcontractada per Acciona, i realitzava tasques de jardineria a Seat.

L'accident laboral, segons fonts dels Bombers, va tenir lloc a 2/4 d'1 del migdia, quan l'operari conduïa una màquina segadora de gespa per l'exterior de les instal·lacions. Per causes que es desconeixen, la màquina es va accidentar i l'operari va caure per un terraplè d'uns quinze metres d'alçada. Després de la caiguda, l'home va acabar rebent l'impacte de la màquina, que el va aixafar.

El Comitè de Seguretat de Seat, en un comunicat, ha denunciat que a la zona no hi havia cap tanca, la qual cosa hauria pogut evitar l'accident. El terraplè es troba a l'espai que separa el Centre de Recanvis de la fàbrica de Martorell.

Fins a l'indret s'hi van traslladar diverses dotacions dels Bombers i del SEM, que va aconseguir estabilitzar inicialment la víctima. L'home va ser traslladat en estat crític a l'hospital de Bellvitge, on va morir hores després, cap a les 8 del vespre.

L'empresa Seat ha mostrat el seu condol a la família i amics de la víctima i assegura que col·laborarà amb Treball per aclarir les circumstàncies de l'accident. El sindicat CCOO, en un comunicat, s'afegeix a les mostres de condol i exigeix a Treball "celeritat" en la investigació. El sindicat vol sabier "si es complien les mesures de seguretat necessàries per desenvolupar l'activitat sense riscos".