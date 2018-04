Els treballadors de Seat convoquen aturades de dol per l'accident mortal de dilluns

Les representacions sindicals a la planta de Seat de Martorell i d'Acciona han anunciat diverses aturades per aquest dimecres com a mostra de condol per l'accident en el que dilluns va perdre la vida un jardiner que treballava a la planta.

Els sindicats han anunciat que, al llarg del dia d'avui, pararan la seva activitat durant 40 minuts en cadascun dels torns de treball de les instal·lacions i que, durant les aturades, faran assemblees per reclamar més mesures de seguretat per a la plantilla.

L'accident mortal del dia de Sant Jordi es va produir quan un treballador va caure per un terraplè d'uns quinze metres d'alçada mentre tallava gespa amb una segadora i va acabar rebent l'impacte de la màquina, que li va caure a sobre. L'operari treballava per a l'empresa Estudios y Contratas Silvicolas, subcontractada per Acciona, i realitzava tasques de jardineria a Seat.