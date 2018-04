Un any de presó per a la funcionària de Manresa que va manipular l'examen del seu fill

Edifici de la Florinda, on hi ha les oficines de Recursos Humans de l´Ajuntament

El Jutjat Penal número 1 de Manresa ha condemnat a un any de presó a l'excap de Recursos Humans de l'Ajuntament de Manresa que va manipular l'examen d'accés a la borsa de treball del consistori del seu fill. La dona va canviar la prova per una de feta per ella mateixa. Condemnada per un un delicte de falsedat documental, no haurà d'entrar a la presó. Tot i això, sí que haurà de pagar una multa d'un miler d'euros i ha estat inhabilitada mentre duri la condemna.

Els fets que s'han jutjat aquest dijous es remunten al juny de 2016 quan l'Ajuntament de Manresa realitzava un procés de selecció per accedir a la borsa de treball del consistori, a la qual es va presentar el fill de la condemnada. Un cop completat l'examen i aprofitant que aquests es trobaven custodiats a la seu de Recursos Humans, la dona va canviar la prova del seu fill per una de realitzada per ella mateixa amb les respostes correctes.

El mateix consistori va ser qui va denunciar els fets després d'una investigació interna. La persona que estava a càrrec de la vigilància i la recollida d'exercicis de la segona de les proves del procés de selecció va percebre que un dels aspirants havia obtingut una nota considerablement alta en el primer examen, que contrastava amb la qualificació baixa que semblava que mereixia la segona prova que acaba d'entregar. Va fer una fotografia de l'exercici que, a posteriori, durant la correcció, no corresponia amb l'examen custodiat a nom d'aquell mateix aspirant. El consistori, després de realitzar-ne una prova cal·ligràfica que confirmava la manipulació, va denunciar els fets davant del jutge.

La vista, que s'havia de celebrar aquest mateix dijous al Penal número 1 de Manresa, no s'ha dut a terme després que la condemnada hagi assumit la culpa i el ministeri fiscal, l'acusació particular -Ajuntament- i la defensa hagin arribat a l'acord de la condemna imposada.