Ferits a l'IES de Sant Joan l'1-O declaren que els agents tenien un accés alternatiu

Els ferits que van declarar ahir per les càrregues policials de l´1-O a l´institut Quercus de Sant Joan de Vilatorrada van posar de manifest davant de la jutge que la Guàrdia Civil hauria pogut entrar al centre per un accés alternatiu, enlloc de voler fer-ho per la porta principal, que és on hi havia concentrada la multitud. Els lesionats, que van declarar en qualitat de denunciants, van afegir que els agents van donar cops de porra per tot el cos, incloent-hi el cap.

En concret, un dels ferits va explicar ahir que va rebre contusions al cap, a l´esquena i a la cama. Segons va explicar ell mateix a aquest diari, durant la seva declaració al Jutjat d´Instrucció 2 de Manresa l´home va explicar que va ser contusionat per diversos agents. Segons va afegir, els guàrdies civils van optar per car-regar contra els concentrats a la porta principal, malgrat que haurien pogut entrar per una porta secundària –la que es troba situada més a prop del supermercat Consum–, i que no estava obstaculitzada pels votants. De fet, segons va fer notar, els agents havien aparcat les furgonetes just a l´altura d´aquesta porta.

Un altre ferit va explicar ahir que va rebre en total sis cops de porra, ja que els ha pogut comptar gràcies als vídeos gravats. Les lesions principals les va rebre a l´esquena i a l´abdomen, va afegir. Els dos ferits van ratificar també ahir que la Guàrdia Civil va començar les càrregues sense haver adreçat cap paraula als concentrats.

Durant l´interrogatori, tal com ja va passar altres vegades, la jutge i el fiscal van demanar als ferits si sabien que el referèndum havia estat declarat il·legal. Tots ells van defensar els seus drets cívics de participació i de vot.