Els advocats ja han identificat en els vídeos una trentena dels agents que van causar lesions

Els lletrats del Col·legi d'Advocats de Manresa que s'encarreguen de l'acusació particular han analitzat amb deteniment tots els vídeos de les càrregues policials a Sant Joan, Castellgalí, Callús i Fonollosa l'1-O. Gràcies a aquestes imatges, ja han pogut identificar visualment una trentena dels agents que van causar lesions a ciutadans, donant-los cops de porra, o bé empenyent-los amb els escuts o bé arrossegant-los per terra. Ara, el Col·legi ja ha demanat a la jutge que reclami a la Guàrdia Civil que identifiqui cadascun d'aquests agents amb el seu número d'identificació –ja que cap d'ells no el tenia visible en els uniformes.



Un cop la magistrada els identifiqui i els citi a declarar, el Col·legi té previst demanar que ho facin en qualitat d'investigats. Fins ara, tots els guàrdies civils que han declarat al jutjat de Manresa –tretze en total– ho han fet com a testimonis, tant els que formaven part de les comitives judicials (que són els deu primers agents que van passar pel jutjat) com els caps dels operatius, alguns dels quals ja han declarat també davant de la jutge. Malgrat que són els que van ordenar les càrregues, la magistrada ha rebutjat la seva imputació, i ho argumenta que, en tot cas, s'haurà de determinar primer l'autoria directa de les lesions.



En total, van presentar denúncia al jutjat una cinquantena de bagencs ferits per les càrregues de la Guàrdia Civil, incloent-hi els alcaldes de Sant Joan i de Callús, Gil Ariso i Joan Badia, respectivament, i el regidor santjoanenc Jordi Pesarrodona. La gran majoria dels ferits, 45, són assistits voluntàriament pel Col·legi d'Advocats, mentre que la resta han elegit lletrats particulars. També s'ha d'afegir els dos mossos de l'IES Quercus de Sant Joan que van denunciar lesions per part de la Guàrdia Civil.



A més a més, els afectats per l'actuació de la Guàrdia Civil han denunciat altres delictes, com ara furt (ja que es van endur ordinadors personals de Fonollosa i de Callús), delictes contra la integritat moral a Castellgalí (ja que diverses persones desallotjades per la força van quedar en roba interior) i delictes contra el dret de reunió i manifestació. A més, l'Ajuntament de Fonollosa ha denunciat danys per 7.000 euros causats al consistori, i el de Sant Joan ha denunciat desperfectes per 1.350 euros a l'escola Joncadella.