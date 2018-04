Dos funcionaris de Manresa guarden amb clau els exàmens per evitar cap altra falsificació

L'Ajuntament de Manresa va assegurar ahir que, des que es va descobrir que algú havia manipulat un examen d'accés quan estava custodiat a les oficines de Recursos Humans, ha modificat el protocol per evitar que no es tornin a repetir uns fets d'aquest tipus. Ara, doncs, tots els exàmens que entreguen els aspirants a una borsa de treball es guarden amb clau en un calaix. Només hi ha dues còpies de la clau, que estan en poder de dos únics funcionaris.

Tal com va publicar ahir aquest diari, la sentència sobre el cas va considerar provat que l'examen manipulat era sobre una taula del personal administratiu del departament, juntament amb la resta de proves, i, per tant, a l'abast de tots els treballadors. El 29 de juny, quan no la veia ningú, l'aleshores cap de secció de Recursos Humans va retirar l'examen que havia realitzat el seu fill (per a un procés de selecció de tècnics d'ocupació) i el va substituir per un altre examen que havia escrit ella mateixa, amb les respostes correctes.

Els fets es van descobrir perquè una funcionària del tribunal de selecció es va adonar que l'examen que va aparèixer l'endemà no era el mateix que li havia entregat l'aspirant en qüestió. Com que havia fet una foto de l'examen original, va poder demostrar que algú havia canviat la prova.

Finalment, la sentència ha considerat provat que l'autora de la falsificació va ser la mare de l'aspirant, que aleshores era la cap de secció de Recursos Humans. Mentre va ser investigada pel jutge, l'Ajuntament la va apartar a un altre departament (al de Territori). Ara, quan la condemna ja és ferma, el consistori li ha obert un expedient disciplinari per decidir el seu futur laboral.

A preguntes d'aquest diari, el consistori va assegurar ahir que, des que van succeir els fets, es va plantejar la revisió del protocol de custòdia dels exàmens, i es van introduir modificacions per elevar el nivell de seguretat. Actualment, doncs, segons el consistori, els exàmens es guarden amb clau al departament de Recursos i s'ha establert un sistema de control més estricte per evitar que ningú hi pugui tenir accés. D'aquesta manera, només hi poden accedir dos funcionaris, que són els únics que tenen la clau.