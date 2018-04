Els investigats per l'1-O al Bages: dos polítics, dos veïns, dos mossos i cap guàrdia civil

Quan ja es compleixen gairebé set mesos de l'1 d'octubre, el procés judicial que se segueix a Manresa arran de la celebració del referèndum al Bages i les càrregues policials que hi va haver en quatre pobles de la comarca està tenint, ara per ara, un balanç molt desigual pel que fa a investigats: de les sis persones imputades que hi ha en aquests moments, cap d'elles no és guàrdia civil, malgrat que fins a una cinquantena de bagencs van denunciar les lesions que van rebre aquell dia dels antiavalots de l'institut armat.



De tota manera, aquest balanç és provisional, ja que la investigació segueix en curs i ha de determinar encara quins són els agents que, amb els seus cops de porra, van causar les lesions en els quatre municipis del Bages on van actuar: Sant Joan de Vilatorrada, Castellgalí, Callús i Fonollosa. El Col·legi d'Advocats de Manresa, que exerceix l'acusació particular, pretén sol·licitar la seva citació en qualitat d'imputats.



La investigació s'està centralitzant en un únic òrgan judicial, el Jutjat d'Instrucció 2 de Manresa. La jutgessa, Maria Teresa Rodríguez, de moment, ha descartat citar com a imputats els guàrdies civils que van dirigir els operatius a la comarca, però, en canvi, des del minut zero no ha tingut cap inconvenient a obrir un procés penal contra aquells càrrecs públics que van denunciar l'actuació de la Guàrdia Civil, d'una banda, i contra els mossos i els ciutadans que apareixien com a denunciats en els atestats del cos armat.



Fins fa pocs dies, la xifra d'investigats era de vuit, però, en les últimes dues setmanes, la jutgessa ja ha hagut d'arxivar les actuacions contra dos d'ells. D'una banda, ha sobreseït les actuacions contra l'alcalde de Callús, Joan Badia, denunciat inicialment per la mateixa jutge per desobediència, però que ha vist com el fiscal no li ha practicat acusació. I, d'altra banda, també ha arxivat la causa contra el cap dels Mossos de Seguretat de Manresa, que havia estat denunciat per desobediència per la Guàrdia Civil arran de la seva presència l'1-O a Sant Joan. La jutgessa, però, ha decidit retirar-li l'acusació després que el tinent de la Guàrdia Civil que va dirigir l'operatiu contradís l'atestat i reconegués que el mosso no va practicar desobediència.



Actualment, doncs, queden sis imputats. Dos d'ells són l'alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez (ERC), i el regidor de Cultura de Sant Joan, Jordi Pesarrodona (ERC), que, igual que Badia, van ser denunciats d'ofici per la jutge per desobediència, després que tots tres haguessin denunciat abans la violència de la Guàrdia Civil. En el cas d'Hernàndez, s'està esperant que el fiscal decideixi si exerceix o no l'acusació contra ell. El cas de Pesarrodona és diferent, ja que s'està pendent de la resolució d'un recurs que la defensa ha presentat a l'Audiència de Barcelona.



El regidor santjoanenc, però, ha vist aquesta setmana que les acusacions més greus a què s'afrontava han quedat arxivades. L'atestat de la de l'escola Joncadella atribuïa a Pesarrodona un delicte d'odi i un altre de resistència greu, en considerar que «va incitar a l'hostilitat contra els agents de la Guàrdia Civil». Però el tinent que va dirigir l'operatiu va desmentir-ho, motiu pel qual la jutge va arxivar tots dos delictes.



Dels altres quatre imputats, dos són els mossos que es trobaven a l'IES Quercus de Sant Joan, i que es van discutir amb guàrdies civils, a qui van demanar explicacions per l'actuació. La jutgessa els ha imputat desobediència, arran de la denúncia contra ells de la Guàrdia Civil. Els mossos, al seu torn, també han denunciat haver rebut lesions: un va rebre un fort cop d'escut a l'estómac (que el va fer caure i li va causar una lesió a la cama) i l'altre va rebre cops.



Finalment, els altres dos imputats són ciutadans. Un d'ells és un veí de Fonollosa que va ser retingut per un delicte de resistència, amb el pretext que intentava obstaculitzar la tasca de la Guàrdia Civil. El fonollosenc ha denunciat el cos armat per un delicte de detenció il·legal. L'altre imputat és el santjoanenc que va ser detingut per haver llançat una cadira contra un agent que acabava d'entrar al Quercus. L'home, posat en llibertat, és acusat d'atemptat a l'autoritat. L'advocacia de l'estat s'ha presentat a la causa per aquest fet i per intentar determinar la identitat de l'autor de les lesions a un altre guàrdia civil.