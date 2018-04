Detingut a Manresa per proferir insults xenòfobs i causar aldarulls en locals d'oci

Zona de l´hospital de Manresa per on s´accedeix al box dels detinguts

La Policia Local de Manresa va detenir aquest diumenge a la tarda un home de 36 anys acusat d'adreçar insults xenòfobs a diverses persones d'origen estranyer i d'haver causat aldarulls en almenys tres locals d'oci del nucli antic. L'home, a més, va intentar agredir els agents i va causar destrosses a l'hospital.

Els fets, segons ha explicat el cos policial, van tenir lloc a 2/4 de 2 del migdia. Diverses trucades van alertar d'un individu que anava proferint insults xenòfobs pel carrer i que havia ocasionat problemes en almenys tres locals del nucli històric. A més, increpava les persones d'aspecte estranger que anava trobant pel carrer.

L'individu va ser localitzat a l'interior d'un bar, on escridassava la clientela i el personal, tot mantenint el mateix discurs racista amb actitud exaltada. Quan els agents van intentar que abandonés el local per identificar-lo, va oferir resistència activa, tot intentant agredir-los. Per aquest motiu, va ser detingut.

L'actitud agressiva de l'arrestat es va mantenir durant el trasllat i al box de detinguts de l'hospital de Sant Joan de Déu (on es visiten tots els detinguts). Allà, va causar diversos desperfectes al mobiliari, amb puntades de peus i cops genoll.