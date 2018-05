Condemnat un reincident sense carnet per fugir amb un cotxe robat i estavellar-lo a Marganell

El Jutjat Penal 3 de Manresa ha condemnat a sis mesos de presó un conductor reincident sense carnet que, després de fugir de la policia amb un cotxe que acabava de sostreure, el va deixar desfrenat a Marganell, i així va provocar que acabés xocant contra un mur. L'home, que en el moment dels fets acabava d'amenaçar un veí que l'havia enxampat robant ferralla, ja acumula en el seu historial dotze condemnes, la gran majoria per conduir sense carnet, per la pèrdua de tots els punts. Actualment, ja es troba a la presó complint algunes d'aquestes sentències.

Els fets, segons la sentència que s'ha publicat ara, van tenir lloc el 28 de juliol del 2014 a les 12 del migdia. L'acusat, Manuel G. G., es va dirigir a una finca de Castellbell i el Vilar conduint el seu vehicle d'ús habitual. Després d'aixecar una cadena que li impedia el pas, va accedir al seu interior i va començar a carregar ferralla al cotxe. Quan va ser sorprès pel propietari de la finca, va tornar a descarregar la ferralla al lloc on era.

Per evitar que fugís abans de l'arribada de la policia, l'amo de la finca li va bloquejar la sortida amb el seu vehicle. L'acusat, llavors, va agafar l'home pel coll i el va amenaçar amb les següents paraules: «Perquè ets gran, que, si no, no sé què faria, et mataria». Tot seguit va pujar al seu vehicle, el va engegar i el va utilitzar per causar destrosses al cotxe de la víctima. Els danys es van valorar en 300 euros.

Després de fugir de l'indret, els Mossos van buscar Manuel G. G. i el van localitzar a la carretera BV-1123, a Marganell, conduint un altre cotxe, que acabava de robar d'una empresa de Castellbell. El propietari del vehicle el solia deixar aparcat amb les claus posades.

En adonar-se de la presència policial, el processat va fugir a tota velocitat, amb el vehicle sostret, per camins forestals sense asfaltar. Finalment, va abandonar el cotxe a prop del bosc, però sense posar el fre de mà, per la qual cosa es va desfrenar i va xocar contra un mur. Els desperfectes ocasionats al vehicle van ser taxats en la quantitat de 600 euros.

La sentència condemna Manuel G. G. per dos delictes (furt de vehicle i conducció sense el permís vigent) i tres faltes (furt en grau de temptativa, amenaces i danys). La resolució el condemna a una pena de sis mesos de presó, a una multa de 100 euros i a una indemnització de 300 euros per al propietari d'un dels cotxes afectats. L'altre perjudicat ha renunciat a rebre la indemnització.

El judici es va celebrar la setmana passada al Jutjat Penal número 3 de Manresa, on el processat va acudir emmanillat, ja que és a la presó complint altres sentències anteriors per conducció sense carnet. El dia del judici va reconèixer l'autoria dels fets, de manera que la seva defensa va poder pactar la pena amb la fiscal, que inicialment demanava la pena de nou mesos de presó.