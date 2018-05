Bolca un camió que portava bales de palla, a la C-16, a Cercs

Un camió que transportava bales de palla va bolcar aquest dimarts cap a les 11 del vespre, quan circulava per la C-16, a l'alçada de Cercs, en sentit nord. El conductor, un home de 59 anys, va resultar ferit i va ser evacuat pel SEM a l'hospital de Sant Bernabè de Berga.

Els equips d'emergències van haver de tallar l'autovia en sentit nord per poder realitzar la neteja de la calçada. Amb una grua es van recollir les bales de palla que havien quedat escampades per la calçada i es va aixecar el camió, que havia quedat tombat. Els Bombers, per la seva banda, van taponar el dipòsit del gasoil que havia quedat obert a causa de l'accident.