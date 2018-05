Una autocaravana d'un càmping de Prullans, situat a la carretera N-260, va cremar completament aquest dimarts, cap a 1/4 d'12 de la nit. El foc, que va mobilitzar tres vehicles dels Bombers de la Generalitat, va afectar també l'avancé d'una autocaravana que hi havia al costat. No hi va haver danys personals.