Demanen tres anys per a l'acusat d'atracar un noi en una discoteca a Berga

Discoteca La General de Berga, on es van produir els fets ARXIU/M. ARSO

La fiscalia demana tres anys de presó per a un home acusat d'haver agredit un jove a la discoteca La General de Berga, a qui va robar 130 euros i diverses pertinences. El judici, que s'havia de fer la setmana passada al Jutjat Penal 1 de Manresa, es va haver de suspendre perquè la jutgessa substituta que hi ha actualment en aquest òrgan és la mateixa que havia investigat aquest cas al Jutjat d'Instrucció 1 de Berga, ara fa dos anys. El judici, ara, és previst que es reassenyali per a la tardor.

Els fets, segons l'escrit d'acusació de la fiscalia, van tenir lloc el 13 de febrer del 2016, cap a les 4 de la matinada. L'acusat, Mustapha M., juntament amb altres persones no identificades, va agredir un jove que es trobava a la discoteca La General de Manresa. Tot seguit, li va robar 130 euros i diversos objectes de la seva propietat, com ara una cadena de plata i una cartera amb documents.

Com a conseqüència, l'agredit va resultar amb ferides lleus al nas, que van tardar quinze dies a curar-se. El conjunt de pertinences sostretes van ser taxades judicialment en 298 euros.

La fiscalia considera els fets com un delicte de robatori amb violència i un segon delicte de lesions. Per aquest motiu, demana per a l'acusat la pena de tres anys de presó i una multa de 480 euros. A més, vol que indemnitzi la víctima amb 650 euros.