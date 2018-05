Quatre anys de presó per agredir dos veïns i un botiguer a Manresa

El Jutjat Penal 1 de Manresa ha condemnat a quatre anys de presó un home que va agredir dos manresans llançant-los objectes metàl·lics d'un contenidor i que, posteriorment, va donar un cop de puny al propietari d'una fruiteria, a qui va robar 35 euros.

Els fets, segons la sentència, van tenir lloc el 8 de març del 2017 cap a les 4 de la tarda. El processat, Francisco M. H., que ja tenia un antecedent penal per un robatori violent, es va dirigir a una casa del carrer Aiguader, al barri de les Escodines de Manresa, acompanyat d'un menor d'edat.

Un cop allà, va començar a donar cops a la porta del domicili. En sentir-los, els ocupants de l'immoble del costat, un noi i una noia, van sortir al carrer, per recriminar-li la seva actitud.

Aleshores, l'acusat, que es trobava sota els efectes de l'alcohol, els va començar a insultar. Tot seguit, es va dirigir a un contenidor proper, d'on va agafar objectes metàl·lics (entre els quals hi havia uns pesos), que va començar a llançar contra els dos veïns. Finalment, l'agressor va agafar una barra metàl·lica, amb la qual va colpejar la noia, i va donar un cop de puny a la cara al noi.

Com a conseqüència dels fets, els dos joves van resultar ferits de consideració. El noi va resultar amb una fractura a la mandíbula, entre altres lesions, que van tardar a curar-se-li tres mesos. Li ha quedat com a seqüela la fractura de les arrels de tres peces dentals. Per la seva banda, la noia, a més a més de diverses contusions, va resultar amb un tall al braç, que va necessitar intervenció quirúrgica i sutura, i va estar un mes incapacitada. Com a seqüela, té problemes de mobilitat al colze dret.

Després d'aquests fets, l'acusat es va dirigir a la fruiteria Tutti Frutti, al carrer Vilanova. Un cop a dins, va agafar unes cerveses i en va amagar una a la butxaca. En arribar a la caixa, el botiguer li va demanar que la tragués.

Quan va obrir el calaix per cobrar-li, l'acusat hi va ficar la mà, i en va sostreure 35 euros. El comerciant ho va intentar impedir, i, aleshores, l'acusat li va donar un cop de puny a la cara. Seguidament, va entrar al local el menor que l'acompanyava i, entre tots dos, el van continuar picant. L'home va resultar ferit lleu.

La sentència considera que, en el moment dels fets, l'acusat tenia dependència a l'alcohol i a les drogues. Per tot plegat, el condemna per un delicte de robatori amb intimidació i tres delictes de lesions (un dels quals, de tipificació lleu). Les penes de presó imposades sumen pràcticament quatre anys (en concret, tres anys i onze mesos). A més, ha d'indemnitzar els ferits amb 11.500 euros, per les lesions i les seqüeles, i ha de pagar una multa afegida de 90 euros.