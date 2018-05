Un violador de Manresa evita la presó en ser condemnat a la pena mínima per abusos

En plena tempesta sobre la sentència de La Manada, ahir va arribar a l'Audiència de Barcelona un cas de violació, ocorregut fa dos anys i mig a Manresa, que es va resoldre de forma beneficiosa per a l'acusat. La fiscalia, que demanava inicialment vuit anys de presó, va acabar rebaixant notablement la seva petició i va pactar amb la defensa una pena de dos anys, per un delicte d'abusos sexuals.

L'home, que no haurà d'ingressar a presó perquè no té antecedents, va penetrar vaginalment la víctima aprofitant que estava beguda i que s'havia adormit. Quan ella es va despertar i li va exigir que parés, no li va fer cas i va continuar fins a ejacular. La dona se'l va treure de sobre com va poder.

Encara que la sentència considera provat que la víctima va expressar verbalment la negativa a mantenir relacions, la fiscalia ha qualificat el cas com un delicte d'abusos, i no com una agressió sexual, en concloure que l'acusat no va exercir ni violència ni intimidació. Salvant les distàncies entre els dos casos, és el mateix argument que van utilitzar els jutges de La Manada per descartar el delicte d'agressió sexual. Habitualment, molts altres casos similars al de Manresa acaben sent condemnats també per abusos.

A banda de la pena de dos anys de presó, que l'acusat no haurà de complir, la sentència pactada ahir li imposa tres anys de llibertat vigilada i una indemnització de 5.000 euros, per danys morals, a la víctima.

Els fets, segons la sentència, dictada ahir de viva veu, van tenir lloc el 19 de desembre del 2015. El condemnat, Sekou Oumar B., de nacionalitat senegalesa, va coincidir amb la víctima al pub La Zona de Manresa, on van estar parlant i prenent cerveses. A continuació, van marxar al domicili de l'acusat, situat a la rodalia de la plaça de Catalunya de la mateixa ciutat.

Un cop allà, tots dos van continuar parlant i bevent cervesa, fins al punt que la víctima es va trobar malament, es va estirar al llit i es va quedar adormida. Aleshores, l'acusat ho va aprofitar per despullar la dona i penetrar-la. Quan la víctima es va despertar, li va exigir que parés. Però ell no li va fer cas i va continuar penetrant-la fins que va ejacular, moment en què la dona se'l va poder treure de sobre, tot donant-li una empenta, i va marxar del domicili.

L'acord de conformitat va evitar ahir la celebració del judici. L'advocada d'ofici va aconseguir que la fiscal, a banda d'acceptar la pena mínima que el Codi Penal preveu per als abusos amb penetració (que seria de quatre anys), admetés també dues circumstàncies atenuants: dilacions indegudes (pel retard judicial del cas) i reparació del dany, ja que, abans del judici, l'home ja ha avançat 800 dels 5.000 euros d'indemnització. Tot plegat ha fet que la pena pactada baixi fins als dos anys.

L'acord es va ratificar en una vista judicial davant del tribunal de la secció desena de l'Audiència, que estava format per tres jutgesses, entre les quals la magistrada presidenta de la sala, Montserrat Comas (portaveu de Jutges per la Democràcia a Catalunya).

El tribunal va validar l'acord i va concedir a l'acusat la suspensió de la pena de presó, ja que no excedeix els dos anys i no té antecedents. Com a condició per evitar l'ingrés penitenciari, no pot delinquir durant tres anys i ha de pagar els 4.200 euros restants. Ho podrà fer amb mensualitats de 120 euros, durant tres anys. Tot i que inicialment se li va dir que n'havia d'abonar 175 al mes durant un període més curt (dos anys), l'acusat va demanar allargar el termini, ja que va al·legar que, si no, no li sortien els números, «perquè tinc obligacions familiars». La sala li va concedir la petició.