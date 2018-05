Busquen uns nois que van robar 6.000 euros d'una parada de roses a Manresa

Sis mil euros. És la quantitat de diners que un grup d'adolescents va robar el dia de Sant Jordi de la parada de roses d'una floristeria, al passeig Pere III de Manresa. Es tracta de tota la recaptació que els responsables de l'estand havien aconseguit al llarg de la jornada, que és cada any una de les més fortes en vendes per al sector. Els Mossos d'Esquadra investiguen l'autoria dels fets, però, de moment, no han pogut determinar la identitat dels lladres.

El robatori va tenir lloc cap a 2/4 de 8 del vespre, en una parada situada a prop del Casino, al primer tram del Passeig, que aquella hora era un bullici de gent. Segons testimonis, ja feia estona que alguns grups d'adolescents corrien per la zona, intentant distreure els treballadors de diversos estands. Fins aleshores, a tot estirar, només havien pogut sostreure roses de les parades, amb l'objectiu d'intentar revendre-les.

La parada que va ser objecte del robatori principal, el de 6.000 euros, pertany a la floristeria Territoris Florístics (que té la botiga situada a la cruïlla entre la carretera de Cardona i el carrer del Bruc). En aquell moment, hi havia dos treballadors, un dels quals un dels socis del negoci. «De cop i voltta, ens van envoltar la parada quatre o cinc nois, molts d'ells segurament menors d'edat. I van començar a demanar els preus de les coses, a mirar quines roses teníem i a preguntar de tot», explica l'afectat a aquest diari. «Amb tantes preguntes i amb tanta gent que hi havia al voltant, van aconseguir distreure'ns. I, sense que ens n'adonéssim, algú es va esmunyir a dins de la parada, i va obrir la caixa de la recaptació», afegeix.

De la caixa, es van endur el sobre on hi havien els bitllets, que sumaven 6.000 euros, i només hi van deixar les monedes «Quan vaig anar a cobrar a una clienta, va ser quan em vaig adonar del robatori», afegeix el treballador. Com a conseqüència dels fets, l'home va patir una crisi d'ansietat i, després de ser atès pel SEM, va ser traslladat a l'hospital de Manresa.

Els afectats lamenten que, al llarg del dia, pràcticament no van veure policia uniformada al Passeig. «Ens van dir que hi havia agents de paisà, però no és el mateix. Els policies uniformats són els poden dissuadir els lladres. I no em vam veure», lamenten.

Els Mossos d'Esquadra van recollir la denúncia del robatori i van iniciar la investigació, que continua oberta.