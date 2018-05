Tres intoxicats lleus per un incendi d'habitatge a Manresa

Tres persones han hagut de ser ateses aquest divendres al vespre pel SEM, per una intoxicació lleu de fum, com a conseqüència d'un incendi d'habitatge a Manresa, al carrer de la Font. Una de les persones afectades ha estat traslladada a l'hospital de Sant Joan de Déu, i les altres dues han estat donades d'alta al mateix lloc.

El foc, segons fonts dels Bombers, s'ha declarat poc abans de les 8 del vespre en un segon pis d'un immoble del carrer de la Font. L'incendi, originat per causes que es desconeixen, ha cremat electrodomèstics i ha causat una notable fumera.

A l'interior del pis afectat hi viuen un matrimoni, atès pel SEM. La dona ha hagut de ser traslladada a l'hospital, mentre que l'home ha estat donat d'alta in situ.

Al pis de sota hi viu una dona d'edat avançada, que també ha estat atesa pel personal mèdic al mateix lloc. Per últim, els veïns del tercer pis han estat confinats a l'interior, però no han resultat afectats pel fum.

Fins a l'indret s'hi han desplaçat tres dotacions dels Bombers i diverses unitats del SEM i de la Policia Local de Manresa.